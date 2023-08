Ufo, Fox News: "Hanno preso il controllo del sistema di lancio dei missili nucleari"

Roberto Tortora 04 agosto 2023 a

Come se la guerra tra Russia e Ucraina non fosse già abbastanza preoccupante e deprimente, ora ci si metterebbero anche gli “Ufo” a voler scatenare una terza guerra mondiale. No, non è la sceneggiatura del prossimo film di Steven Spielberg o Robert Zemeckis, ma il delirio di George Knapp, pluripremiato giornalista di Las Vegas che da anni si occupa di “oggetti volanti sconosciuti”. A Fox News il giornalista, in base a una testimonianza giurata al Congresso, riferisce che i russi avrebbero schierato aerei da combattimento per abbattere degli UFO a seguito di un incidente che ha quasi spinto il mondo sull’orlo di una guerra nucleare globale.

Knapp avrebbe parlato con il colonnello russo Boris Sokolov, il quale ha affermato che sono almeno 45 i duelli aerei dell’aeronautica militare russa contro gli UFO. E c’è di più, perché questi alieni avrebbero preso in qualche modo il controllo del sistema di lancio missilistico di una delle basi russe: “Gli UFO sono apparsi sopra la base, hanno eseguito alcune manovre davanti a testimoni oculari sbalorditi e poi in qualche modo hanno preso il controllo del sistema di lancio. I missili erano puntati contro gli Stati Uniti. I codici di controllo del lancio – spiega Sokolov - sono stati in qualche modo inseriti e la base non è stata in grado di fermare quella che avrebbe potuto dare inizio alla Terza Guerra Mondiale. Poi, altrettanto improvvisamente, gli UFO sono scomparsi e il sistema di controllo del lancio si è spento”.

Il diktat del ministero della Difesa russo, ora, sarebbe quindi quello di lasciare in pace gli UFO se vengono intercettati durante una missione, perché la loro capacità di ritorsione è catastrofica. Un’affermazione che va in contrasto con l’opinione degli Stati Uniti che, a partire dall’incidente di Roswell degli anni ’60, ritengono che gli alieni e gli ufo siano innocui e non rappresenterebbero una minaccia per la sicurezza nazionale. È chiaro che, dopo averle provate tutte, ora i conflitti tra esseri umani navighino nel periodo dell’irrealtà e ci siano persone, anche stimati giornalisti, pronti a dichiarare pubblicamente storie del genere.