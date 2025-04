Dazi e smentite, il video che ha ingannato il mondo

Ed ecco il patatrac: a ben vedere Hassett non risponde "sì" alla domanda sullo stop di 90 giorni. Usa solo un intercalare. Uno "yeah". La domanda postagli dal co-conduttore Brian Kilmeade era la seguente, ossia se il presidente Trump starebbe considerando l'ipotesi di "mettere in pausa" i dazi per 90 giorni, come richiesto ieri in un lungo post su X dal miliardario fondatore di Pershing Square, Bill Ackman. "Sì", ha detto Hassett iniziando la sua risposta, ma è sembrato più un intercalare che una risposta nel merito. Tanto che Hassett ha poi continuato: "Penso che il presidente deciderà quello che deciderà".

Wrong. Not only did Director Hassett not say this (clip below), @POTUS has been clear — "it all has to change, but especially with CHINA!!!" https://t.co/3Kvt8AScAZ pic.twitter.com/JHucHjZm3S