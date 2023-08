Isaac Newton, la profezia sulla fine del mondo: ci restano pochi anni

05 agosto 2023 a

Una profezia che può cambiare tutto. Isaac Newton, oltre a essere il padre delle gravità, nutriva un forte interesse per l'occulto e l'apocalisse biblica. Addirittura, stando ai suoi calcoli, la fine del mondo sarebbe arrivata entro il 2060. Lo scienziato, infatti, cercò di predire questa data attraverso alcune speculazioni private. Alla base la sua comprensione protestante della Bibbia. In un tentativo scritto su una lettera accanto a dei calcoli matematici.

"Newton era convinto che Cristo sarebbe tornato intorno a questa data [2060] e avrebbe stabilito un Regno globale di pace", fa sapere Stephen D. Snobelen, professore di storia della scienza e della tecnologia all'Università del King's College di Halifax. "Anche 'Babilonia' (la corrotta Chiesa Trinitaria) sarebbe caduta e il vero Vangelo sarebbe stato predicato apertamente".

Più nel dettaglio, lo scienziato scrisse: "Questo dico non per affermare quando sarà il tempo della fine, ma per porre fine alle congetture avventate di uomini fantasiosi che spesso predicono il tempo della fine, e così facendo screditano le sacre profezie poiché le loro predizioni falliscono. Cristo viene come un ladro nella notte, e non spetta a noi conoscere i tempi e le stagioni che Dio ha messo nel suo stesso petto".