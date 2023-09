Malattia X, la nuova pandemia che minaccia il mondo: "Milioni di morti"

23 settembre 2023 a

Una nuova malattia potrebbe presto diventare la prossima pandemia mondiale: secondo gli esperti di salute globale, questa patologia sarebbe già in arrivo e sarebbe in grado di uccidere milioni di persone in più rispetto al Covid. Soprannominata "Malattia X" dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, potrebbe colpire in qualsiasi momento.

Kate Bingham, che ha presieduto la task force sui vaccini del Regno Unito, ha spiegato che non dovremmo abbassare troppo la guardia solo perché il Covid è ormai "in gran parte considerato una malattia di routine". Al Mail Online ha spiegato: "Oggi ci sono più virus che si replicano e mutano attivamente di tutte le altre forme di vita sul nostro pianeta messe insieme. Non tutti rappresentano una minaccia per gli esseri umani, ovviamente, ma molti lo fanno". L'esperta, poi, ha rivelato che gli scienziati al momento sono a conoscenza di ben 25 famiglie di virus, ciascuna delle quali comprende fino a migliaia di singoli virus. E tutti questi avrebbero il ​​potenziale per evolversi in una pandemia.

Ma non è tutto. Perché si stima possa esserci circa un milione di altri virus ancora da scoprire. "In un certo senso siamo stati fortunati con il Covid, nonostante abbia causato oltre 20 milioni di morti in tutto il mondo - ha spiegato la Bingham -. Il punto è che la stragrande maggioranza delle persone infette dal virus è riuscita a riprendersi. La malattia X è contagiosa quanto il morbillo con il tasso di mortalità dell'Ebola (67%). Da qualche parte nel mondo si sta replicando e, prima o poi, qualcuno inizierà a sentirsi male". A favorire lo svilupparsi di pandemie, secondo l'esperta, sono tre fattori: la globalizzazione, il sovrappopolamento delle città e la deforestazione: "Hanno creato condizioni ideali affinché i virus possano passare da una specie all’altra".