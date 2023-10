Torna l'ora solare: le 3 regole da seguire per evitare lo choc nel sonno

27 ottobre 2023 a

Dopo sette mesi di ora legale, torna l'ora solare. La notte fra sabato 28 e domenica 29 ottobre, alle ore 3 del mattino si dovranno spostare un’ora indietro le lancette degli orologi. Questo cambio ci regalerà una luce in più al mattino. Ma, in compenso, le giornate saranno più corte con il buio che arriverà un'ora prima. Recuperiamo anche un'ora di sonno persa quando entrò in vigore l'ora legale in primavera. L'ora solare rimarrà in vigore fino all'ultimo fine settimana di marzo 2024, quando torneremo all'ora legale.

In questo periodo, il dibattito sull'abolizione del doppio cambio di ora sta crescendo in tutta Europa. E anche nel nostro Paese si stanno facendo sentire le voci a favore di questa proposta. Molti credono nei benefici di adottare l'ora legale tutto l'anno e vogliono eliminare l'ora solare una volta per tutte. Secondo le statistiche, una persona su tre soffre del cambio d'ora e riguarda soprattutto due categorie: chi va a letto tardi e i loro opposti, ossia coloro che vanno a dormire presto ma si alzano all'alba.

C'è un metodo, però, che consente di attenuare in maniera anche importante gli effetti del cambio d'ora. Si tratta della regola del "3-2-1" è stata inventata dal professor M. Safwan Badr, direttore del dipartimento di Medicina interna della Wayne State University School of Medicin, a Detroit. Secondo l'esperto, bisognerebbe smettere di mangiare tre ore prima di quando si va a dormire così da evitare che la digestione possa interferire con l sonno, finire l'attività lavorativa due ore prima di andare a dormire e smettere con l'utilizzo di pc, smartphone e tablet un'ora prima di mettersi a letto in maniera tale che si possa favorire la produzione dell'ormone che aiuta a conciliare il sonno, la melatonina.