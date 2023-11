Ufo, l'ex spia del dipartimento di Stato Usa: "Come cambiano gli esseri umani"

28 novembre 2023 a

a

a

C'è chi è assolutamente convinto che gli alieni siano una realtà e siano già tra noi e chi, invece, ritiene impossibile la loro esistenza. Nonostante ciò, un numero considerevole di persone, in proporzioni sempre crescenti, afferma con assoluta certezza di aver avuto incontri ravvicinati con esseri extraterrestri.

Ma non è tutto. Il punto è che secondo un ex spia per il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, coloro che hanno vissuto tali incontri "extraterrestri" avrebbero subito un cambiamento positivo irreversibile. Questi incontri avrebbero a suo dire innescato uno scambio di energie benefiche, portando gli esseri umani a sviluppare abilità straordinarie.

L'ex spia del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, Luis Elizondo, ex capo del programma governativo avanzato di identificazione delle minacce aerospaziali avviato nel 2007 per indagare su altre forme di vita, ha condiviso in un'intervista concessa al programma YouTube Earthfiles la sua convinzione circa il fatto che coloro che sono venuti in contatto con alieni hanno manifestato notevoli progressi, soprattutto nelle arti.

Space:1999, l'anti Star Trek con la sexy mutaforma: una (bella) odissea nello spazio

Elizondo ha sostenuto che molte persone che in precedenza non avevano abilità musicali, ad esempio al pianoforte, sono diventate musicisti esperti dopo l'incontro ravvicinato con gli extraterrestri. E altri avrebbero addirittura sviluppato un sesto senso potenziato, capace di ricevere informazioni da altri attraverso il pensiero, senza l'uso delle parole. Telepatia, insomma.

"Non sarei sorpreso se gli Ufo cercassero di influenzare gli umani attraverso una sorta di manipolazione cerebrale. Coloro che entrano in contatto con loro potrebbero subire un'alterazione, ma i risultati sarebbero più positivi che negativi", ha concluso Elizondo. Insomma, piena fiducia nella specie aliena.