Oroscopo 2024, Paolo Fox: soldi, ecco chi farà il botto il prossimo anno

29 novembre 2023

Il 2024 è in arrivo e con l'avvicinarsi del nuovo anno inizia la grande danza delle stelle: quali sorprese ci riserveranno gli astri? Paolo Fox, il celebre astrologo, si spende nelle prime previsioni, nelle quali presenta le sue intuizioni astrologiche per il prossimo anno. E Paolo Fox è un assoluto punto di riferimento per gli appassionati di astrologia: insomma, doveroso stare ad ascoltarlo.

Fox si spende nelle anticipazioni astrali in un'intervista al Corriere della Sera, nella quale dipinge un quadro relativo al 2024 con "Giove in Toro e Saturno nei Pesci". Questi pianeti, spiega, "transitano in segni conservatori e consolidano la tendenza a rivalutare tradizioni e regole", senza necessariamente implicare connotazioni politiche, aggiunge.

Quando si parla di tradizione nel contesto amoroso, Fox suggerisce che "nella prima parte dell’anno, Giove in Toro rappresenta la coppia più tradizionale, mentre da giugno, Giove in Gemelli favorisce una mentalità più aperta". In generale, quindi, si prospetta un anno amoroso dominato da un certo rigore anche in termini sentimentali.

Nel suo oroscopo, Fox predice che i segni più fortunati in amore saranno i Pesci nei primi sei mesi e il Toro, mentre l’Ariete "se non l’ha già fatto, potrebbe sposarsi". Per quanto riguarda affari e finanze, insomma per quel che concerne il vil denaro, il Capricorno avrà la strada spianata soprattutto a maggio, mentre il Cancro "avanza bene per tutto l’anno nel lavoro". Il Leone vivrà il suo periodo d'oro durante l'estate.

Gli astri prevedono un anno fortunato per l'Acquario, specialmente da fine maggio "sia nei sentimenti sia nel lavoro", e per lo Scorpione che, nonostante l'opposizione di Giove, "vivrà una rimonta" dall'estate. Anche la Bilancia, aggiunge Paolo Fox, potrà godere di una seconda parte dell'anno fortunata. Segni quali Sagittario e Gemelli cercano un cambiamento positivo e si liberano da un peso proprio nel corso del 2023.

Nell'intervista al Corsera, Paolo Fox si sbottona anche su quelle che sono le origini della sua parabola nell'astrologia, iniziata quando aveva soltanto 16 anni in una tv privata (oggi l'astrologo è una presenza fissa de I fatti vostri, il programma in onda su Rai 2). Fox parla anche del suo segno zodiacale: Acquario ascendente Capricorno. Nonostante alcuni possano avvicinarsi alle sue previsioni e all'astrologia con una sana dose di scetticismo, Fox - va da sé - asserisce con convinzione che i movimenti astrali possano influenzare effettivamente la vita delle persone. Il motivo? "Non lo so, nessuno lo sa. Spero che un giorno lo scopriremo", conclude filosofeggiando Paolo Fox.