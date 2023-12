Covid, "reinfezioni anche in due mesi". L'allarme sulla nuova variante JN.1

21 dicembre 2023 a

La nuova variante del Covid, la JN.1, è molto contagiosa e seppur non ritenuta grave, è in grado di attaccare le vie respiratorie con molta facilità. Per questo è considerata "variante di interesse" dall'Oms. Per la sua rapida diffusione e per la sua capacità di infettare e reinfettare anche nell'arco di due mesi.

È la stessa Oms ad affermarlo: "Sulla base delle evidenze disponibili, il rischio aggiuntivo per la salute pubblica globale rappresentato da JN.1 è attualmente valutato come basso. Nonostante ciò - ammonisce però l’agenzia - con l’inizio dell’inverno nell’emisfero settentrionale, JN.1 potrebbe aumentare il carico di infezioni respiratorie in molti Paesi".

L'Oms "sta monitorando continuamente le evidenze e aggiornerà la valutazione del rischio JN.1 se necessario", riferisce la nota. L’agenzia Onu sottolinea inoltre che "gli attuali vaccini continuano a proteggere dalla malattia grave e dalla morte, da JN.1 e da altre varianti circolanti di SarS-CoV-2"

L’ Oms ammonisce infine che "Covid-19 non è l’unica malattia respiratoria in circolazione. L’influenza, il virus respiratorio sinciziale (Rsv) e la polmonite infantile comune sono in aumento". Da qui il consiglio alla popolazione di adottare misure per prevenire infezioni e malattie gravi utilizzando tutti gli strumenti disponibili: indossare una mascherina quando ci si trova in aree affollate, chiuse o scarsamente ventilate e mantenere una distanza di sicurezza dagli altri se possibile; pratica il "galateo respiratorio" coprendo con il gomito tosse e starnuti; lavarsi le mani regolarmente; tenersi aggiornato con le vaccinazioni anti Covid e l’influenza, soprattutto se sei ad alto rischio di malattia grave; restare a casa se si è malati e sottoporsi al test se si hanno sintomi o se si è stati vicini o a contatto con qualcuno con Covid-19 o influenza.