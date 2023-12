Il visore, realtà virtuale per curare ansia e fobie: lo abbiamo provato per voi

23 dicembre 2023 a

La realtà virtuale per curare ansia e fobie. Alessandro Dell'Orto ha testato il progetto di "Idego Psicologia Digitale", l'azienda che sviluppa soluzioni di realtà virtuale immersiva e in Italia ha già formato 400 psicologi. Ma di cosa si tratta? Nelle prime sedute si costruisce una gerarchia delle paure per capire da quale iniziare e poi si visionano, su uno schermo, gli scenari dando un punteggio da 0 a 100 in base all’ansia. Nei successivi incontri si passa ai fatti, ossia alla realtà virtuale. Qui si imparano gli esercizi di rilassamento e si sperimentando le diverse situazioni, con le difficoltà e gli imprevisti che man mano aumentano.