Il colonnello Villadei nello spazio: ecco il lancio di AX-3, un giorno storico per l'Italia

19 gennaio 2024

Il colonnello dell'Aeronautica Militare Walter Villadei è in orbita per un viaggio nello spazio destinato a fare storia. L'astronauta italiano fa parte di un equipaggio completamente europeo bordo del razzo Falcon 9 di SpaceX che alle 22.49 ora italiana, (le 16:49 locali), è stato lanciato in orbita dal Kennedy Space Centre di Cape Canaveral (Florida, US) per la missione commerciale Axiom Space 3 (Ax-3): una missione di privati all'insegna della space economy, che per 14 giorni porterà nello spazio trenta esperimenti frutto di tante aziende, molte delle quali italiane. "Siamo di fronte a un cambio di paradigma epocale e l'Aeronautica Militare, con le sue competenze peculiari in questo dominio, che è la naturale estensione di quello aereo, vuole essere protagonista di questo cambiamento, facendo anche da stimolo per lo sviluppo e il successo di un nuovo modello di sinergia tra pubblico e privato di cui questa missione è un esempio significativo", ha dichiarato il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, generale di squadra aerea Luca Goretti dopo il lancio avvenuto con successo.

L'aggancio della navicella Crew Dragon con a bordo gli astronauti alla Stazione Spaziale Internazionale, in gergo tecnico docking, è previsto nella mattinata del 20 gennaio. L'equipaggio - formato da Villadei, dallo svedese Marcus Wandt (della nuova classe di astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea) e dal primo astronauta turco Alper Gezeravci oltre al comandante, il veterano Michael Lopez-Alegria, che dopo una lunga carriera nella Nasa adesso lavora per la Axiom Space - resterà a bordo della ISS per due settimane, nelle quali saranno svolti una serie di esperimenti legati alle attività umane nello spazio, di grande importanza per il Sistema Paese a livello scientifico, tecnologico e operativo. L'Aeronautica Militare nel particolare si focalizzerà su attività di ricerca relative all'accesso sicuro allo spazio e ai risvolti fisiologici della permanenza in orbita, e svolge un ruolo di coordinamento per le attività che aziende e startup italiane hanno promosso, al fine di incrementare l'esperienza del tessuto industriale nazionale nel settore spaziale.