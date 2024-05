Baba Vanga, la profezia che si è avverata: "Condizioni terrificanti, disastro economico"

09 maggio 2024 a

Alcune delle profezie di Baba Vanga per il 2024 si sarebbero avverate. Una di queste riguarda delle condizioni meteorologiche terrificanti, che in effetti ci sono state. Il Mirror riporta che negli ultimi giorni gli "inglesi si sono svegliati molto spaventati dopo una serie di forti temporali, come se fosse esplosa una bomba". La veggente bulgara, scomparsa quasi 30 anni fa, aveva poi predetto anche una crisi economica e scoperte rivoluzionarie in campo scientifico.

La crisi economica ipotizzata da Baba Vanga avrebbe colpito alcuni tra i Paesi più forti. E, secondo qualcuno, Regno Unito e Giappone sarebbero già alle prese con questa delicata situazione. Di recente, infatti, l’Ufficio di statistica nazionale dell'Inghilterra ha confermato che il prodotto interno lordo è diminuito dello 0,3%. Si tratterebbe del risultato di un "calo in tutti i principali settori dell'economia e del crollo delle vendite al dettaglio". In Giappone, invece, lo yen è sceso al livello più basso degli ultimi 34 anni e da giorni perde valore contro il dollaro americano.

Passando, poi, alle importanti scoperte nel campo della medicina, di recente alcuni scienziati dell’Università di Oxford, del Francis Crick Institute e dell’University College di Londra hanno annunciato che stanno mettendo a punto un vaccino contro il cancro ai polmoni. Un lavoro per cui ai ricercatori sono stati concessi 1,7 milioni di sterline dal Cancer Research UK e dalla CRIS Cancer Foundation.