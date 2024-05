Matteo Bassetti, allarme per lo streptococco mangiacarne: "Tasso di letalità al 30%. E in Italia?"

27 maggio 2024 a

a

a

Matteo Bassetti lancia l'allarme sullo streptococco detto "carnivoro" o "mangiacarne": "Record di infezioni da streptococco in Giappone: 852 nei primi 4 mesi del 2024, contro circa 900 in tutto il 2023. Tasso di letalità del 30 per cento. Si tratta dello streptococco volgarmente chiamato ’mangiacarne'", scrive il direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova.

"Sarebbe importante avere rapidamente dati italiani sull’argomento", sottolinea il Professore.

Tumori e infarto? Quanti cucchiai di olio d'oliva al giorno per abbattere il rischio

Cresce infatti l'allarme in Giappone per la sindrome da shock tossico streptococcico (Stss), un’infezione batterica da streptococco A rara, ma molto grave, che può causare necrosi dei tessuti e per questo viene definita "malattia carnivora" o "batterio mangiacarne".

Secondo gli ultimi dati, nel 2024 i casi hanno già superato la metà del totale registrato l’anno scorso. Nella sola capitale Tokyo se ne contavano 88 al 17 marzo, mentre a livello nazionale 517 secondo quanto riporta The Japan Times. Nel 2023 il tasso di mortalità da Stss è stato pari al 30% circa, ricorda il governo metropolitano di Tokyo. L’anno scorso sono stati registrati 141 casi in città, con 42 decessi.

Mip-C, la malattia legata al Covid: "8 morti su 60 casi", ecco come colpisce

Lo streptococco di gruppo A può essere trasmesso per via respiratoria o per contatto diretto, nonché attraverso ferite a mani e piedi, spiegano le autorità sanitarie della capitale nipponica, che invitano a rivolgersi immediatamente al medico in presenza di sintomi come dolore agli arti e gonfiore o febbre. I funzionari evidenziano l’importanza di misure preventive di base come il lavaggio frequente delle mani e una cura adeguata delle ferite.