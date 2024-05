WhatsApp, il messaggio a 6 cifre da un tuo contatto: l'ultima clamorosa truffa

27 maggio 2024 a

Tornano di moda le truffe su Whatsapp. L'app di messaggistica numero uno al mondo è spesso sfruttata da cyber-malviventi per sottrarre dati personali, account social o peggio carte di credito e coordinate bancarie. Dopo un periodo di pausa dagli attacchi via messaggio, ora è tornata a spopolare una nuova truffa che potrebbe colpire anche voi.

La strategia dei criminali è molto facile: alle vittime viene inviato tramite il numero di telefono di un'altra persona truffata un messaggio contenente 6 cifre. A quel punto, il vostro contatto a cui è stata rubata l'identità vi scriverà qualcosa tipo: "Ciao, ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rimandarmelo?". È fondamentale non seguire tali richieste, anche se sembrerà essere una persona che conoscete. Il codice a 6 cifre è in realtà un codice di autenticazione a due fattori, un numero che non dovrebbe mai essere condiviso per garantire la nostra privacy.

Cadendo nel tranello dei malfattori, si attiverà la funzione di cambio numero che consentirà agli hacker di modificare il numero di telefono, oppure usare il numero associato al profilo per tendere altre trappole e contattare altre persone. Vi disconnetteranno poi dal vostro account, rendendone impossibile il recupero; a quel punto, l'unica strada percorribile è la denuncia alla polizia postale.