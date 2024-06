Bere dalle bottiglie di plastica aumenta il rischio di diabete: lo studio

26 giugno 2024 a

a

a

Bere dalle bottiglie di plastica è pericoloso per la salute e può aumentare il rischio di contrarre il diabete di tipo 2. È ciò che si apprende da un nuovo studio che ha trovato prove dirette che collegano una sostanza chimica utilizzata per produrre plastiche e resine. Quindi confezioni per cibo e bevande, con la capacità del nostro corpo di regolare il metabolismo degli zuccheri.

La ricerca ha inoltre sottolineato la necessità di riconsiderare i limiti di sicurezza per l'esposizione a questa sostanza, il BPA (bisfenolo A). Come riporta Independent, la ricerca è stata pubblicata sulla rivista Diabetes e dimostra che il BPA può ridurre la sensibilità rispetto all'insulina, l'ormone responsabile per la regolazione del metabolismo degli zuccheri. Lo studio sarà presentato alla 2024 Scientific Session della American Diabates Association e mira a riconsiderare i limiti di sicurezza per l'esposizione alla sostanza presente in bottiglie e confezioni.

Vivere bene? Il segreto sta tutto nelle pause: ecco come possiamo salvarci

Per trovare una soluzione a questo problema gli esperti raccomandano l'utilizzo di bottiglie in vetro o metallo, soprattutto perché diversi altri studi sono stati evidenziati problemi relativi alla plastica. Una ricerca recentemente pubblicata su Eco-Environment & Health, per esempio, ha dimostrato che le bottiglie d'acqua di plastica, se esposte al sole, possono rilasciare sostanze chimiche dannose.