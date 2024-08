Scienza, la musica classica fa passare il malumore come un antidepressivo

NOP 09 agosto 2024 a

a

a

La stretta correlazione tra la musica e il cervello è nota fin dall'antichità: fa bene alla salute. Quando si ascolta una canzone il cervello rilascia elevate quantità di dopamina, un neurotrasmettitore che ha la funzione di aumentare il benessere. Allo stesso tempo, si riducono i livelli di cortisolo - l’ormone dello stress - e viene facilitata la produzione di ossitocina, l’ormone della felicità. È provato, dunque, che cantare, suonare o accendere la radio aiuti a ritrovare la calma e a mantenere l’equilibrio psicofisico. Quello che non si sapeva è che c'è un tipo di musica che moltiplica in maniera significativa le sensazioni di benessere. Si tratta della musica classica che sembra essere in grado migliorare l'umore sincronizzando l'andamento delle onde cerebrali. Che si tratti di Bach, Beethoven, Mozart o Chopin, è stato ampiamente riconosciuto che la musica classica può influenzare lo stato d'animo di una persona.

Beethoven, il genio immenso e sfortunato che mise in musica la gioia

A descrivere questo curioso collegamento è uno studio, pubblicato sulla rivista Cell Reports, condotto dagli scienziati del Center for Functional Neurosurgery presso la Shanghai Jiao Tong University. Il team, guidato da Bomin Sun, ha coinvolto 13 pazienti con depressione resistente al trattamento che avevano già degli elettrodi impiantati nella corteccia per la stimolazione cerebrale profonda. Gli autori hanno misurato le onde cerebrali attraverso una serie di tecniche di imaging per valutare gli effetti della musica classica occidentale sul cervello. I risultati, commentano gli autori, potrebbero essere utili per attivare delle risposte cerebrali nei pazienti che non rispondono ad altri trattamenti. "Il nostro lavoro - afferma Sun - integra i campi della neuroscienza, della psichiatria e della neurochirurgia, fornendo una base per le future analisi mirate ad analizzare l'interazione tra musica ed emozione. Speriamo di tradurre i nostri risultati nella pratica clinica, sviluppando strumenti e applicazioni di musicoterapia convenienti ed efficaci".