Oroscopo 2025, Barbanera sfodera la regola del nove: "Qual è il segno più sfortunato"

Con l'inizio del 2025, in tanti si stanno chiedendo quale segno dello zodiaco sia il più fortunato. Ebbene, grazie al nuovo Barbanera - l'almanacco più celebre e longevo d'Italia - possiamo avere previsioni dal cielo per vivere in armonia con la Luna e le stelle.

Tra i segni più sfortunati spicca sicuramente lo Scorpione. "Tutti coloro che sono nati sotto questo segno potranno fare ordine nei conti e negli affetti con la lucidità necessaria per evitare errori di giudizio", si legge nell'almanacco. Stesso discorso anche per Sagittario: "La via per i progetti a lungo termine è tracciata, ma i cambiamenti richiedono tempi di preparazione". Proprio come chi è nato sotto il segno dei Pesci: "È importante che correggano il tiro e dicano basta a quei progetti che, nonostante gli sforzi, si sono rivelati impraticabili".

Ma, per interpretare le stelle, si deve tenere conto della cosiddetta "regola del nove". Il 2025, infatti, chiude un ciclo la cui somma è appunto nove. Secondo la numerologia, è simbolo di completamento e di spiritualità. Le parole chiave del 2025 sono: “agire”, “decidere”, “concretizzare idee e aspirazioni”. Con lo sguardo verso l’orizzonte, ci attiviamo per costruire un mondo migliore. Non facciamoci intimidire dalle contraddizioni e dalle sfide che ogni grande cambiamento porta con sé. Certo è che la società va a cento all’ora, e ci chiede di stare al passo. Ma sta a noi trovare la velocità che ci fa stare bene.

