Mangia carne poco cotta? Il corpo invaso dai vermi: le immagini agghiaccianti

Una vera e propria storia dell'orrore. Già, perché mangiare carne poco cotta può rivelarsi pericolosissimo. Lo dimostra un caso che risale al 2021 e che è stato reso pubblico solo negli ultimi giorni dal dottor Sam Ghali, medico di pronto soccorso in Florida. Un paziente, rimasto anonimo, si è ritrovato il corpo invaso da uova di tenia dopo aver consumato carne di maiale cruda o poco cotta. A rendere ancora più impressionante questa vicenda è la radiografia effettuata sul suo corpo, diventata un caso di studio per l’ospedale universitario di Sao Joao, a Porto. Le immagini sono semplicemente agghiaccianti, disturbanti.

"È fondamentale fare sempre del proprio meglio per mantenere una corretta igiene: lavarsi le mani regolarmente e, soprattutto, evitare in ogni circostanza di consumare carne di maiale cruda o poco cotta", ha scandito il dottor Ghali. La Tac sul paziente ha rivelato la presenza di migliaia di cisti simili a "chicchi di riso", che si sono rivelate essere il risultato di un’infezione parassitaria causata dalla diffusione delle larve di tenia contenute nella carne ingerita.

Il dottor Ghali ha definito il caso come una delle "radiografie più folli" mai viste nella sua carriera. Ha poi ribadito un avvertimento fondamentale: "Morale della storia: fate sempre del vostro meglio per mantenere la pulizia, lavate le mani e mai, in nessuna circostanza, mangiate carne di maiale cruda o poco cotta".

Questo perché le cisti provocate dalla cisticercosi, ha spiegato il medico, possono diffondersi in tutto il corpo. "Queste cisti possono viaggiare ovunque in tutto il corpo. In questo paziente, hanno viaggiato pesantemente nei tessuti molli dei fianchi e delle gambe", ha detto. E gli effetti di questo "viaggio" sono visibilissimi, basta riuscire a trovare il coraggio di guardare quella Tac...