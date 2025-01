L'orologio dell'Apocalisse a un passo dalla catastrofe: 89 secondi a mezzanotte

29 gennaio 2025 a

Il mondo a un passo dalla catastrofe globale. La riprova? L'"orologio dell'Apocalisse" che ormai è sempre più vicino alla mezzanotte. Il nuovo orario, 89 secondi alla mezzanotte, è stato annunciato dal Bulletin of the atomic scientists, rivista che si occupa di temi legati alla sicurezza globale e alla politica pubblica. Le lancette si sono spostate di un secondo più avanti rispetto all'orario di due anni fa, a causa del peggioramento delle minacce all'umanità, che vanno dalla guerra nucleare al cambiamento climatico, alle pandemie e all'intelligenza artificiale.

L'orologio viene aggiornato in base alla percezione di quanto gli esseri umani siano vicini alla distruzione del mondo, con la mezzanotte a simboleggiare la catastrofe. Il Bulletin of the Atomic Scientists, ideatore dello strumento, lanciò per la prima volta l'iniziativa in risposta alla minaccia di una guerra nucleare negli anni '40. Nel 2023 l'orologio era stato spostato in avanti a 90 secondi dalla mezzanotte, a causa dei "crescenti pericoli della guerra in Ucraina". Gli esperti affermano che il passaggio da 90 a 89 secondi alla mezzanotte dovrebbe servire da "monito a tutti i leader mondiali".

"I leader nazionali e le società - fa sapere il Comitato per la scienza e la sicurezza - non sono riusciti a fare ciò che è necessario per cambiare rotta. Di conseguenza spostiamo l'orologio dell'Apocalisse da 90 secondi a 89 secondi alla mezzanotte, il momento più vicino alla catastrofe". "La nostra speranza - aggiungono poi - è che i leader riconoscano la situazione" e "intraprendano azioni coraggiose per ridurre le minacce poste dalle armi nucleari, dal cambiamento climatico e dal potenziale abuso della scienza biologica e di una serie di tecnologie emergenti". Spostare le lancette avanti di un secondo è, secondo i ricercatori, un "segnale forte: poiché il mondo è già pericolosamente vicino al precipizio, lo spostamento anche di un solo secondo dovrebbe essere considerato un'indicazione di pericolo estremo".