Fuori dal coro, il "pesce in laboratorio": come producono salmoni e trote, orrore in tavola

Pesce sintetico: lo mangereste? Virginia Gigliotti, inviata di Fuori dal Coro, programma di approfondimento di Rete 4, condotto ogni mercoledì sera da Mario Giordano, è volata ad Amburgo, in Germania, per toccare con mano e vedere come si lavora nella fabbrica in cui si produce il pesce in provetta.

Nella Bluu Seafood, questo il nome dell’azienda, il pesce allevato in laboratorio viene essenzialmente prodotto estraendo un piccolo campione di cellule da un pesce selvatico e coltivandolo in un bioreattore riempito con un liquido progettato per fornire alle cellule del pesce il nutrimento di cui hanno bisogno per moltiplicarsi.

Così la Gigliotti: “Per la prima volta entriamo nei loro laboratori per vedere come creano salmoni, trote e carpe in provetta”. E si passa dalla teoria alla pratica, perché anche la giornalista si cimenta nella produzione di pesce sintentico: “Adesso ci stiamo mettendo il camice, perché il laboratorio è una zona sterile e non ci possono essere contaminazioni. Ci hanno chiesto di provare, così, armati di bisturi, ci mettiamo anche noi a produrre il nostro salmone. Da un singolo pezzo di salmone noi preleveremo delle cellule staminali che poi verranno replicate e tramite le quali poi si viene a creare il pesce in provetta”.

Carne sintetica, pressing sull'Unione europea: con cosa è fatta questa "bistecca"

La dottoressa presente in laboratorio e che ha accolto la giornalista, un po’ stizzita, esclama: “Se ti piace chiamarlo pesce in provetta…”. La Gigliotti, però, giustamente replica: “Eh beh, però qui acquari non ce ne sono…”. Nel processo di creazione del pesce vengono isolate delle cellule, ad esempio, di salmone che poi finiscono in contenitori definiti “bioreattori”. Spiega la dottoressa: “Il bioreattore crea l’ambiente ottimale per la proliferazione delle cellule stesse”. Il progetto nasce dalla necessità di soddisfare la crescente richiesta di pesce, ma fornendolo in maniera sostenibile. Ma la domanda, alla fine, è: i consumatori sono pronti a comprarlo e a mangiarlo?