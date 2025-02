Chiesa, le panche sempre vuote? Le librerie sono piene di fedeli

01 febbraio 2025 a

Chiese vuote, librerie piene? L’equazione può sembrare forzata, ma i dati disegnano uno scenario simile. Se infatti da un lato le chiese intese soprattutto come parrocchie- registrano un calo sempre più consistente di fedeli che frequentano regolarmente, per contro sembra crescere la “voglia” di sacro, di fede, di storie e di testimonianze legate alla spiritualità raccontate da saggi, biografie, romanzi. I dati parlano chiaro. A cominciare da un bestseller che pare destinato a stracciare i vari record di vendita in Italia. Nel 2024, infatti, il libro più venduto stando ai dati dall’istituto GFK (quelli con cui si fanno le classifiche pubblicate dagli inserti culturali dei quotidiani) è Il Dio dei nostri padri di Aldo Cazzullo. E che dire dell’ultimo titolo legato a papa Francesco, la sua autobiografia intitolata Spera che, appena arrivata in libreria, ha già conquistato il primo posto nelle classifiche dei bestseller... (...)