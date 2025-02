Marte, cosa spunta sulla superficie. Il mistero scatena Musk: "Andiamo a indagare!"

06 febbraio 2025 a

Siamo soli nell'universo? C'è vita oltre alla Terra? Stando a quanto catturato nel 2001 dalla Mars Orbiter Camera a bordo della sonda Mars Global Surveyor della Nasa, sembrerebbe di sì. Marte torna di attualità. E anche questa volta c'è lo zampino di Elon Musk. Il miliardario ha commentato sul suo social l'immagine di un'enigmatica struttura quadrata sostenendo l’opportunità di una missione umana sul Pianeta Rosso per indagare la natura di questa particolare formazione.

Musk vuole andare su Marte. Come? Con il suo razzo Starship. Ma secondo l’uomo più ricco del mondo questo piano si sta rivelando una perdita di tempo perché in base alla sua visione pragmatica "è di base inefficiente ed è pensato più che altro per massimizzare i posti di lavoro anziché i risultati". Alcuni osservatori, dopo aver analizzato quell'immagine quadrata, sostengono che misuri circa 235 metri per lato, con una pendenza di 51,5 gradi, numeri che ricorderebbero quelli della Grande Piramide di Giza in Egitto. Ma è arrivato subito l'altolà degli esperti. Si tratterebbe infatti di un caso di pareidolia, ovvero la tendenza del cervello umano a riconoscere forme familiari in elementi casuali. Secondo i geologi planetari, la formazione quadrata potrebbe essere una struttura naturale simile a quelle presenti sulla Terra, come le formazioni rocciose squadrate in Tasmania.

Poi ci sono le classiche teorie del complotto. Qualcuno, infatti, sostiene che si tratterebbe di rovine di un’antica civiltà marziana, un’ipotesi affascinante ma respinta dal mondo accademico. Si può addirittura ipotizzare che possa trattarsi dell’impianto di una città, una sorta di "Urbs Quadrata marziana che precedette le analoghe etrusche e romane di migliaia di anni. In ogni caso Musk vuole vederci più chiaro: "Andiamo a indagare!".