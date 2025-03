Ictus, le sei piante che riducono il rischio: i risultati della ricerca

02 marzo 2025 a

Le malattie cardiovascolari continuano a essere la principale causa di mortalità nel mondo, provocando milioni di decessi ogni anno a causa di infarti, ictus e altre complicanze. Nonostante gli enormi passi avanti della medicina moderna, la prevenzione resta il metodo più efficace per ridurre l'incidenza di queste patologie. E la natura ci offre un supporto prezioso: alcune erbe tipiche dell'area mediterranea si sono rivelate un valido aiuto per il benessere del cuore. Questi elementi, da sempre parte integrante della dieta mediterranea, stanno attirando sempre più attenzione per le loro proprietà terapeutiche.

Infatti stando a uno studio pubblicato recentemente su Food Bioscience ha analizzato le caratteristiche di sei piante mediterranee, focalizzandosi sui loro componenti attivi e sui benefici che possono apportare alla salute cardiovascolare. Tra le specie esaminate troviamo:

- Aglio (Allium sativum): grazie alla presenza di composti come il trisolfuro di diallile e l'allicina, questa pianta è riconosciuta per le sue capacità antiossidanti e vasodilatatrici, favorendo la riduzione della pressione arteriosa e contrastando l'aterosclerosi.

- Biancospino (Crataegus monogyna): ricco di quercetina e acido clorogenico, viene tradizionalmente impiegato per alleviare lo stress e favorire il rilassamento.

- Zafferano (Crocus sativus): contiene composti come la crocina e il safranale, noti per le loro proprietà neuroprotettive e antiossidanti.

- Olivo (Olea europaea): l'oleuropeina e l'idrossitirosolo, potenti antiossidanti presenti nelle foglie e nei frutti, aiutano a migliorare la salute del sistema vascolare e a ridurre lo stress ossidativo.

- Rosmarino (Salvia rosmarinus): grazie alla presenza di acido rosmarinico e acido carnosico, possiede spiccate proprietà antinfiammatorie.

- Vite da vino (Vitis vinifera): il resveratrolo, contenuto nell'uva e nel vino rosso, è noto per i suoi effetti cardioprotettivi e antiossidanti.

Lo studio ha messo in evidenza come questi composti bioattivi agiscano su diversi fronti, tra cui la riduzione dello stress ossidativo, il controllo dell'infiammazione, la vasodilatazione e il miglioramento del metabolismo lipidico. Tutti questi meccanismi possono giocare un ruolo cruciale nella prevenzione di patologie come l'ipertensione e l'aterosclerosi, riducendo significativamente il rischio di eventi cardiovascolari gravi, come l'ictus.