Almasri, il piano di Giorgia Meloni: la sfida in aula e i punti deboli nelle carte

Ora che la bomba Almasri è deflagrata, il governo pensa alle contromisure. A ottobre il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, discuterà in Parlamento per spiegare i contorni della vicenda e abbattere il muro accusatorio nei confronti dei suoi uomini. Il Tribunale dei ministri ha chiesto il rinvio a giudizio, infatti, per i ministri della Giustizia Carlo Nordio e dell’Interno Matteo Piantedosi e per il sottosegretario con delega ai servizi segreti Alfredo Mantovano. I tre sono accusati di favoreggiamento e peculato. Per il Guardasigilli Nordio, in più, c’è anche l’accusa di omissione di atti d’ufficio.

La posizione del premier Meloni, invece, è stata archiviata. La richiesta di processare due ministri e un sottosegretario di Palazzo Chigi, ma non lei, da parte delle toghe, sarebbe una sorta di ritorsione contro la riforma della giustizia. E ci sarebbero, quindi, i crismi di un agguato politico spendibile durante la campagna elettorale del referendum che seguirebbe l’approvazione della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere.

Ci sono, però, altri punti deboli, come il fatto che i magistrati ritengano l’azione del governo sul caso Almasri un obiettivo volto a tutelare un interesse pubblico e nazionale. Secondo Meloni, i magistrati non hanno riconosciuto legittime le ragioni delle azioni del governo, non le hanno considerate sufficienti per non ravvisare profili penali nel comportamento dei due ministri.