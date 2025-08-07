Reazione a Catena, "porci?": Pino Insegno spiana i campioni

Eccoci ancora una volta a Reazione a Catena, il regno di Pino Insegno , il game-show in onda sera dopo sera su Rai 1, il gioco delle parole, dei loro legami e soprattutto dell'Ultima catena, gioco finale in cui ci si batte per il montepremi. E nella puntata di mercoledì 6 agosto si è concluso il percorso dei Vota Antonio : i campionissimi sono crollati. Il trio partenopeo ha dovuto cedere il titolo di campioni ai Giramondo , squadra proveniente da Torino composta da Teresa, Christian e Diana. L’eliminazione è arrivata durante la prova de L’Intesa Vincente, ma non senza lasciare strascichi polemici legati a una scelta controversa da parte dei Vota Antonio, che ha visto protagonista l’acronimo SPQR.

L’ultimo termine è stato immediatamente censurato dalla Rai con un beep, e non è passato inosservato l’intervento secco del conduttore, che ha chiarito: "No, mi dispiace, è un errore perché è un acronimo che si usa in modo scherzoso, anche poco elegante". Una decisione che ha impedito ai Vota Antonio di pareggiare il punteggio con i Giramondo e che ha portato all’eliminazione. Una decisione però contestatissima dal pubblico: "Secondo me i campioni uscenti possono benissimo fare ricorso su spqr"; "Se i campioni sono stati bippati e dato errore per ‘sta cosa, non va bene proprio. È letteralmente la citazione di un film"; "Hanno considerato errore 'Porci' perché non è elegante? Ma è previsto dal regolamento?". Insomma, un'altra polemica furibonda. Ma Pino Insegno, sul punto, è stato nettissimo.