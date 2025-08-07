Reazione a Catena, "porci?": Pino Insegno spiana i campioni

Eccoci ancora una volta a Reazione a Catena, il regno di Pino Insegno, il game-show in onda sera dopo sera su Rai 1, il gioco delle parole, dei loro legami e soprattutto dell'Ultima catena, gioco finale in cui ci si batte per il montepremi. E nella puntata di mercoledì 6 agosto si è concluso il percorso dei Vota Antonio: i campionissimi sono crollati. Il trio partenopeo ha dovuto cedere il titolo di campioni ai Giramondo, squadra proveniente da Torino composta da Teresa, Christian e Diana. L’eliminazione è arrivata durante la prova de L’Intesa Vincente, ma non senza lasciare strascichi polemici legati a una scelta controversa da parte dei Vota Antonio, che ha visto protagonista l’acronimo SPQR.
Con 15 parole indovinate contro le 13 dei campioni uscenti, i Giramondo sono riusciti a conquistare la vittoria nell’Intesa Vincente, accedendo così alla fase finale del game show condotto da Pino Insegno su Rai 1. Arrivati all’Ultima Catena, si sono trovati a giocare per un montepremi potenziale pari a 101mila euro, progressivamente ridotto fino a 790 euro in gettoni d’oro dopo l’acquisto del Terzo Elemento.
La parola finale da indovinare collegava i termini “Taglio” e “Difficile”: i Giramondo hanno optato per la soluzione “Cambiare”, ma la parola corretta era “Carattere”. Nessuna vincita, dunque, ma il trio torinese potrà riprovarci nella prossima puntata.
Ma le polemiche sui social sono esplose per quanto accaduto all'Intesa Vincente, in cui i Vota Antonio hanno cercato di far indovinare la parola SPQR, l’acronimo latino di Senatus Populusque Romanus. La strategia utilizzata da Luca e Francesco per aiutare Fabrizia è stata però giudicata inappropriata dalla produzione, poiché la sequenza di parole proposta era: "Cos’è-sigla-di-romani-sono-porci".
L’ultimo termine è stato immediatamente censurato dalla Rai con un beep, e non è passato inosservato l’intervento secco del conduttore, che ha chiarito: "No, mi dispiace, è un errore perché è un acronimo che si usa in modo scherzoso, anche poco elegante". Una decisione che ha impedito ai Vota Antonio di pareggiare il punteggio con i Giramondo e che ha portato all’eliminazione. Una decisione però contestatissima dal pubblico: "Secondo me i campioni uscenti possono benissimo fare ricorso su spqr"; "Se i campioni sono stati bippati e dato errore per ‘sta cosa, non va bene proprio. È letteralmente la citazione di un film"; "Hanno considerato errore 'Porci' perché non è elegante? Ma è previsto dal regolamento?". Insomma, un'altra polemica furibonda. Ma Pino Insegno, sul punto, è stato nettissimo.