Oroscopo 2026 Paolo Fox: chi avrà un inizio d'anno da incubo

Come da tradizione, Paolo Fox ha svelato le previsioni astrologiche per il 2026 durante la puntata di Domenica In del 28 dicembre 2025, condotta da Mara Venier. Con il motto "non credete negli oroscopi, ma divertitevi a verificarli", l'astrologo ha delineato un anno dominato dall'elemento fuoco: coraggio, rinnovamento, ma anche tensioni e scelte decisive. Leone e Sagittario emergono come segni più favoriti, con valutazioni alte in amore, lavoro e fortuna.

Per l'Ariete, anno di transizione: inizio faticoso con Giove e Saturno critici, ma seconda parte positiva (soprattutto luglio). Amore 5 stelle, lavoro 4, fortuna 3.

Il Toro privilegia carriera e stabilità: mesi top marzo-maggio. Amore e lavoro 4, fortuna 3.

Gemelli in ripresa dopo blocchi passati: opportunità da febbraio, maggio chiave. Amore e lavoro 5, fortuna 4.

Cancro emotivo e variabile: Giove favorevole nei primi mesi, Venere in maggio-giugno. Amore 5, lavoro 4, fortuna 3.

Leone tra i migliori: recupero da marzo, estate esplosiva con Giove. 5 stelle ovunque.

Vergine in ricostruzione dopo 2025 complesso: ripartenza emotiva, luglio positivo. Amore, lavoro e fortuna 4.

Bilancia in cerca di equilibrio: tensioni iniziali, rilancio da luglio. Amore 4, lavoro e fortuna 5.

Scorpione attivo nei primi mesi: agire entro maggio, Venere autunnale. Valutazioni medie-alte.

Sagittario energico e libero: primavera-estate top, anno di viaggi e decisioni. 5 stelle generali.

Capricorno sfidato all'inizio: isolarsi per scelte, successo estivo. Amore e fortuna 4, lavoro 5.

Acquario con cambiamenti lavorativi: Venere positiva gennaio, instabilità seconda metà.

Pesci intuitivi: Giove favorevole primi mesi, marzo speciale. Amore 4, lavoro e fortuna 5.