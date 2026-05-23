Ufo e alieni, cosa si vede nei video desecretati: alto ufficiale Usa "senza parole"

Una nuova serie di 64 documenti relativi agli Ufo è stata pubblicata nelle scorse ore dal Pentagono. Tra i file declassificati, anche il resoconto di prima mano, risalente al 2025, di un ufficiale dell'intelligence su un'esperienza che lo ha lasciato "praticamente senza parole".

I documenti, la cui pubblicazione è stata ordinata dal presidente Donald Trump con un decreto presidenziale all'inizio di quest'anno, sono consultabili sul sito web del Pentagono dedicato agli Ufo e la tranche pubblicata oggi comprende sei file PDF, sette file audio e 51 file video. I video, scrive la Cbs, mostrano fenomeni anomali non identificati, ripresi da aerei militari, con ogni clip accompagnata da una descrizione dettagliata. La pubblicazione arriva due settimane dopo che il Pentagono ha caricato sul nuovo sito il primo gruppo di documenti, foto e video che includevano pagine declassificate dei fascicoli dell'FBI, resoconti di strani incontri da parte di piloti militari, dispacci diplomatici su incidenti in tutto il mondo e foto delle missioni Nasa.

I 51 video inclusi nella seconda pubblicazione comprendono filmati a infrarossi sgranati, tipici delle riprese effettuate da telecamere e sensori militari. Uno in particolare sembra mostrare il momento in cui un aereo da caccia abbatte un oggetto non identificato sopra il Lago Huron nel 2023, un incidente di alto profilo avvenuto dopo che un pallone spia cinese aveva sorvolato gli Stati Uniti. Successivamente, alcune fonti hanno ipotizzato che l'oggetto potesse essere un pallone aerostatico gestito da un gruppo di appassionati. Un video del 2022, di cui non è indicata la posizione, mostra diversi oggetti sferici che entrano ed escono dall'acqua vicino a un sottomarino.

Ci sono anche resoconti storici di avvistamenti Ufo, un rapporto sulle attività dell'intelligence sovietica e documenti del dipartimento dell'Energia tra cui uno proveniente da Pantex, un importante impianto per la produzione di armi nucleari.

Il documento più eclatante è il resoconto di un "ufficiale superiore dell'intelligence" attualmente in servizio, che descrive dettagliatamente la sua esperienza alla fine del 2025 a bordo di un elicottero militare. L'ufficiale scrive che lui e l'equipaggio hanno avuto "una serie di incontri ravvicinati con Ufo della durata di oltre un'ora" mentre indagavano su avvistamenti precedenti. "In lontananza, abbiamo visto innumerevoli sfere arancioni che si muovevano in tutte le direzioni sullo sfondo della montagna. Lo spettacolo è durato diversi minuti prima di svanire", scrive l'ufficiale. "Io e i piloti abbiamo osservato due grandi sfere luminose apparire una accanto all'altra, vicino all'elicottero, stazionario e appena sopra il disco del rotore alla nostra destra. Erano di forma ovale, arancioni con un centro bianco o giallo, ed emettevano luce in tutte le direzioni". L'ufficiale ha affermato che lui e l'equipaggio "erano praticamente senza parole".

I file audio includono registrazioni di astronauti della Nasa durante le missioni Apollo e Mercury relative a osservazioni effettuate nello spazio, tra cui oggetti descritti come "lucciole" e "fiocchi di neve". Secondo il Pentagono la Nasa "ha in seguito ha stabilito che le 'lucciole' sono attribuibili alla condensazione del ghiaccio che si separa dal corpo del veicolo spaziale. L'aspetto bianco o verdastro di questo fenomeno è dovuto alla riflessione della luce solare sulla condensa".