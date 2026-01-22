ho. Mobile regala il 5G: ecco chi può godere dell'offerta

Una gradita sorprea: ho. Mobile regala il 5G ai clienti di lunga data. Da gennaio l’accesso alla rete di nuova generazione diventa gratuito per chi è con l’operatore da almeno quattro anni. Niente opzioni extra da attivare e nessun costo aggiuntivo: il 5G viene abilitato automaticamente sulle SIM idonee.

Finora, per navigare in 5G con ho. Mobile era necessario attivare un’opzione a pagamento oppure scegliere offerte dedicate, più costose rispetto alle tariffe 4G. L’operatore virtuale controllato da Fastweb + Vodafone aveva introdotto il 5G nella primavera del 2024, ma con un modello che prevedeva un sovrapprezzo per l’accesso alla rete più veloce.

La nuova iniziativa cambia lo scenario e premia la fedeltà dei clienti storici. In questi giorni ho. Mobile sta inviando SMS informativi agli utenti coinvolti, confermando l’attivazione gratuita del 5G. Chi rientra nella promozione potrà navigare sulla rete Fastweb + Vodafone con velocità fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. Viene inoltre eliminato il precedente limite di velocità sul 4G, fissato a 60 Mbps.