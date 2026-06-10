Pomodori in frigorifero, un errore da evitare: ecco i rischi

Chi ama i pomodori freschi lo sa bene: dopo qualche giorno in frigorifero sembrano perdere gran parte del loro gusto. Diventano meno profumati, meno aromatici e spesso meno piacevoli da mangiare. Per anni questa è stata considerata una semplice impressione dei consumatori, ma oggi la scienza ha confermato che il fenomeno è reale e ne ha anche spiegato il motivo. Uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ha infatti dimostrato che il freddo altera profondamente i meccanismi biologici responsabili del sapore del pomodoro, modificando persino l’attività di alcuni geni coinvolti nella produzione degli aromi.

Quando si pensa al gusto di un pomodoro, si immagina spesso che dipenda principalmente dalla quantità di zuccheri o dalla sua acidità. In realtà il sapore è il risultato di una combinazione molto più complessa. Oltre a zuccheri e acidi, un ruolo fondamentale è svolto dai cosiddetti composti volatili: minuscole molecole aromatiche che raggiungono il naso durante la masticazione e che contribuiscono in modo decisivo alla percezione del gusto. I ricercatori hanno scoperto che la conservazione a basse temperature non modifica significativamente i livelli di zuccheri e acidi, ma riduce drasticamente la produzione di queste sostanze aromatiche. È proprio questa perdita di profumi a rendere il pomodoro meno saporito. Per comprendere il fenomeno, gli studiosi hanno conservato pomodori maturi a 5°C per diversi giorni, simulando le condizioni tipiche di un frigorifero domestico.

I risultati sono stati sorprendenti. Dopo una settimana di refrigerazione, il contenuto di composti volatili associati al sapore era diminuito fino al 65%. Anche riportando i pomodori a temperatura ambiente per alcuni giorni, il recupero risultava soltanto parziale. Per verificare se queste modifiche fossero realmente percepite dalle persone, i ricercatori hanno organizzato un test con consumatori. I pomodori conservati al freddo sono stati giudicati significativamente meno gustosi rispetto ai frutti non refrigerati. L’aspetto più interessante dello studio riguarda ciò che avviene a livello molecolare. li scienziati hanno osservato che il freddo riduce l’attività di numerosi geni coinvolti nella sintesi delle sostanze aromatiche. In pratica, le cellule del pomodoro rallentano la produzione degli enzimi necessari per creare i composti responsabili del profumo e del gusto.

Tra i geni maggiormente colpiti vi sono quelli controllati da importanti fattori di trascrizione che regolano la maturazione del frutto. Quando questi “interruttori biologici” vengono disattivati dal freddo, l’intera catena di produzione degli aromi subisce un rallentamento. I ricercatori hanno osservato che durante la conservazione a freddo aumentano temporaneamente i livelli di metilazione del DNA, un processo che regola l’espressione dei geni senza modificarne la sequenza. In sostanza, il freddo induce una sorta di “silenziamento temporaneo” di alcuni geni responsabili della maturazione e della produzione degli aromi. Sebbene parte di questi cambiamenti si riduca una volta riportato il pomodoro a temperatura ambiente, alcuni effetti possono persistere, spiegando perché il sapore non torna completamente quello originario. I risultati dello studio aiutano a comprendere una delle lamentele più frequenti dei consumatori moderni: la perdita di sapore dei pomodori commerciali.

Per esigenze logistiche e commerciali, infatti, i pomodori vengono spesso sottoposti a catene di distribuzione che prevedono il raffreddamento durante il trasporto, lo stoccaggio e la vendita. A questo si aggiunge l’abitudine diffusa di conservarli in frigorifero una volta arrivati a casa. Secondo gli autori dello studio, proprio queste pratiche contribuiscono in modo significativo alla riduzione della qualità aromatica del prodotto. Alla luce delle evidenze scientifiche, il consiglio è semplice: se i pomodori sono già maturi e verranno consumati entro pochi giorni, è preferibile conservarli a temperatura ambiente, lontano dalla luce diretta del sole. Il frigorifero può prolungarne la durata, ma il prezzo da pagare è una perdita significativa degli aromi che rendono questo alimento uno dei protagonisti della dieta mediterranea. La ricerca pubblicata su PNAS non riguarda soltanto il gusto dei pomodori. Lo studio offre infatti nuove informazioni su come i fattori ambientali possano modificare temporaneamente l’attività dei geni nelle piante attraverso meccanismi epigenetici. Comprendere questi processi potrebbe aiutare in futuro a sviluppare varietà più resistenti alla conservazione o nuove strategie per mantenere inalterata la qualità dei prodotti freschi. Nel frattempo, per chi desidera gustare un pomodoro davvero saporito, la scienza sembra avere un consiglio molto chiaro: meglio lasciarlo fuori dal frigorifero.