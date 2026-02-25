Truffe, "comunicazione urgente": come ti derubano al telefono

Negli ultimi mesi cresce in Italia una nuova truffa telefonica che colpisce utenti di tutte le età. Tutto inizia spesso con un SMS messaggi come “Hai una comunicazione urgente dal CUP”, “Prenotazione sospesa, richiamare subito 0893xxxxxxx” o “Servizio Sanità: informazioni importanti” stanno arrivando a centinaia di cittadini. L’invito a richiamare un numero sconosciuto può sembrare innocuo, ma nasconde una trappola economica molto insidiosa. Il messaggio arriva sa un cellulare italiano ma nel testo inviato viene richiesto di contattare un altro numero.Il dettaglio che fa la differenza è il prefisso del numero: 893. In Italia, numeri che iniziano con 89 (come 892, 893, 899) rientrano tra i numeri a valore aggiunto fino a 3 euro al minuto. Sono perfettamente legali se usati per servizi informativi, ma spesso diventano strumenti di truffa: chiamando, si attivano addebiti molto elevati, che possono scalare rapidamente il credito telefonico.

Il meccanismo dei truffatori è semplice ma efficace. Dopo aver richiamato il numero, dall’altra parte una voce registrata che cerca di trattenere l’utente il più a lungo possibile. Alcune chiamate includono opzioni per ascoltare “messaggi urgenti” o confermare informazioni, aumentando così la durata e il costo della chiamata.

Molti messaggi fanno leva sulla fiducia nelle istituzioni sanitarie, citando il CUP (Centro Unico di Prenotazione). Il CUP è il sistema con cui si prenotano visite ed esami medici in tutta Italia. È un servizio reale e utile, ma non invia SMS con numeri a sovrapprezzo né chiede di richiamare numeri sconosciuti. I truffatori sfruttano la familiarità con il termine “CUP” per dare al messaggio un’apparenza ufficiale e creare urgenza: “Se non richiami subito, la prenotazione viene annullata”. Questo genera ansia e porta molte persone a richiamare senza riflettere, trasformando un semplice squillo in un costo elevato e immediato.

Come riconoscere la truffa? Ci sono segnali chiari che devono far scattare l’allarme prima di tutto il messaggio proviene da un numero sconosciuto o anonimo, contiene riferimenti vaghi a prenotazioni, visite o comunicazioni sanitarie, indica di richiamare un numero con prefisso 893 o simili e invita a richiamare con urgenza senza fornire dettagli specifici. Se noti anche uno solo di questi elementi, diffida immediatamente del messaggio.

Se ricevi un SMS sospetto , non richiamare il numero indicato, blocca il mittente sul telefono, segnala il caso al tuo operatore e, se necessario, alla Polizia Postale e delle Comunicazioni. In caso di dubbi su una prenotazione, contatta sempre il tuo CUP o la tua ASL tramite i canali ufficiali. Queste truffe funzionano perché puntano su urgenza e fiducia. L’ansia di perdere un appuntamento medico o di non ricevere informazioni importanti spinge molte persone a reagire senza pensare. Non a caso, tra le vittime ci sono spesso anziani o chi ha poca dimestichezza con smartphone e tecnologie.

La regola d’oro resta semplice: mai richiamare numeri sconosciuti con prefissi sospetti e verificare sempre le informazioni attraverso canali ufficiali. Solo così è possibile evitare di cadere nella trappola dei numeri a sovrapprezzo e proteggere il proprio portafoglio.