Noleggio auto, boom di truffe: ecco come ti rubano i soldi

Si registrta un'inquietante boom di truffe nel noleggio online di auto. A lanciare l’allarme è Aniasa, che segnala un’impennata di raggiri ai danni di clienti convinti di aver prenotato un veicolo e invece finiti nella rete di finti operatori. Organizzazioni criminali sempre più strutturate si spacciano per società di autonoleggio o per agenzie intermediarie, incassano pagamenti per servizi inesistenti e poi spariscono nel nulla. Una vicenda di cui dà conto nel dettaglio QuattroRuote.

Il meccanismo della truffa è collaudato e parte dal web. Chi cerca un’auto a breve termine viene intercettato da annunci costruiti con parole chiave quasi identiche a quelle dei marchi ufficiali. Dopo un primo contatto telefonico, la conversazione si sposta su WhatsApp: qui i falsi addetti inviano preventivi dettagliati e chiedono il pagamento anticipato dell’intero noleggio, spesso accompagnato da un deposito cauzionale.