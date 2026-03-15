Google Maps, l'aggiornamento più importante di sempre: rivoluzione in auto, cosa cambia

Una rivoluzione, per Google Maps. Forse la più importante di sempre. Una rivoluzione che cavalca l'intelligenza artificiale. L'app di navigazione di Google si prepara a cambiare passo con un aggiornamento che punta a ridefinire l'esperienza al volante, soprattutto nei contesti urbani. Maps, da anni punto di riferimento per milioni di automobilisti tra smartphone e sistemi di infotainment integrati, continua così il suo percorso di evoluzione con nuove funzioni pensate per rendere gli spostamenti più intuitivi e completi.

Il cuore della novità è la "Navigazione immersiva", una modalità che introduce una rappresentazione tridimensionale del percorso e dell'ambiente circostante. L'obiettivo è offrire a chi guida una lettura più immediata della strada, grazie a una visualizzazione capace di riprodurre edifici, semafori e altri elementi utili per orientarsi con maggiore precisione.

Google scommette quindi su un'interfaccia più avanzata, studiata in particolare per chi usa Maps come navigatore di bordo e può contare sugli schermi sempre più ampi presenti al centro della plancia. Una soluzione che avvicina il servizio ad alcune proposte già viste nel settore, ma che ora viene rilanciata con l'ecosistema tecnologico di Mountain View e con un'integrazione sempre più stretta dell'intelligenza artificiale, tema strategico per tutti i prodotti del gruppo.

L'aggiornamento è già stato distribuito negli Stati Uniti e il rilascio internazionale procederà in modo progressivo nelle prossime settimane. Per il mercato italiano, dunque, l'attesa dovrebbe essere ormai agli sgoccioli.