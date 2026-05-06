Se hai questa tv non potrai più guardare Netflix, ecco l'elenco completo

Sei un amante delle serie tv targate Netflix? A partire da oggi, mercoledì 6 maggio, potresti avere qualche inconveniente. In particolare il servizio streaming a pagamento ha infatti comunicato che diverse Smart tv smetteranno a breve di supportare la propria app. Così molti utenti saranno costretti a trovare soluzioni alternative per continuare a guardare film e serie tv presenti sulla piattaforma. Badate bene: il cambiamento riguarderà chi possiede dispositivi prodotti prima del 2015: su questi dispositivi non sarà più possibile installare, aggiornare o utilizzare l’applicazione. Per risolvere il problema non sarà necessariamente obbligatorio sostituire il televisore. Basterà utilizzare dispositivi esterni come la Amazon Fire TV Stick.

L’azienda ha infatti diffuso un elenco preciso dei prodotti che, a partire dal 6 maggio 2026, non saranno più supportati dalla piattaforma. Apple TV: tutte le versioni di prima, seconda e terza generazione; Panasonic e LG: tutte le TV prodotte prima del 2015; Samsung: tutte le serie di Smart TV Samsung EOS prodotte tra il 2012 e il 2015; Sony: molti modelli della linea Bravia, tra cui KDL, XBR, W95 e X95.