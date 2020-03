Striscia la Notizia, tutta la verità sulla guava: speranza verde, un frutto dagli effetti miracolosi

15 marzo 2020 a

Voi la conoscevate la guava? Del frutto se ne è occupata Striscia la Notizia, in un servizio trasmesso nella puntata del tg satirico di sabato 14 marzo. Ad occuparsi di quella che viene definita "una speranza verde" è l'inviato Luca Sardella, che per raccontarci questo frutto simile a un lime si trova a Milazzo, in provincia di Messina. Della guava esistono moltissime varietà di forme e di colori. Il frutto ha effetti benefici per l'organismo e la pelle, questo per l'elevata quantità di vitamine che contiene. Usata anche contro il vomito, secondo uno studio del 2013 ha un'ottima azione specifica contro il diabete mellito. Inoltre ha delle importanti proprietà antivirali. Sardella, inoltre, spiega anche come si può coltivare.

Striscia, tutte le proprietà della guava: il servizio

