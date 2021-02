Aviaria, "salto di specie avvenuto": focolai e allarme-uova, dove il virus ha già colpito in italia

28 febbraio 2021 a

a

a

Da mesi sono stati segnalati focolai in tutta Europa e, in parallelo, anche in Asia. E la soppressione di milioni di volatili sembra non aver prevenuto il contagio: come riporta ilfattoalimentare.it, infatti, si sono verificati i primi contagi umani di influenza aviaria del ceppo H5N8. In Russia ci sono sette casi confermati in persone che hanno maneggiato polli in un impianto di lavorazione (nessun contagio è avvenuto durante la preparazione di cibo). Tutti i pazienti contagiati sarebbero in buone condizioni e asintomatici, insomma la situazione è sotto controllo. Ma per ovvie ragioni va monitorata con assoluta ed estrema attenzione. Per il momento, si esclude la possibilità che il nuovo ceppo di aviaria si trasmetta da persona a persona. Ma considerate le capacità dei virus, ormai drammaticamente note, di mutare, l'attenzione resta altissima.

Lo stracchino tossico, scatta il richiamo in tutta Italia: ecco che prodotto dovete assolutamente evitare

Le polemiche, nel frattempo, colpiscono la Russia, che ha reagito in modo poco solerte all'emergenza. Dopo aver controllato i pazienti e aver comunicato all’Oms l’avvenuto salto di specie, l’istituto virologico Vector di Koltsovo, in Siberia, sta lavorando su alcuni test specifici per gli esseri umani e sta contemporaneamente lavorando a un vaccino, in modo da fronteggiare la situazione in caso di improvviso peggioramento.

Cinque morti e quasi 500 infetti, le pepite di pollo fritto assassine: quale prodotto devi assolutamente evitare

La crisi di influenza aviaria, aggiunge ilfattoalimentare.it, sta però già avendo delle ripercussioni in Europa per quel che concerne il mercato delle uova. "In particolare, i problemi nascono dal fatto che l’aviaria ha colpito in modo grave in Polonia, il primo Paese a livello continentale per produzione di pollame. Nonostante la soppressione di 5 milioni di volatili, non è stato possibile eliminare del tutto i focolai, e ne sono risultate conseguenze negative nel mercato delle uova, con aumenti di prezzo all’ingrosso anche del 20% nel Paese, e di entità solo di poco inferiore in Germania, in Francia e in altri Paesi (ma non in Spagna, diretto competitor della Polonia per numero di esemplari allevati)", si legge sul sito specializzato.

E in Italia? stando al bollettino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, sono stati segnalati dei focolai nel Nord Est (in Friuli e in Veneto), ma anche in Emilia Romagna e Puglia. I focolai riguardano sia animali selvatici sia animali in allevamento, ma ad ora non sono state registrate crisi comparabili a quelle che stanno già lambendo altri paesi della Ue.

Italia Food Lovers, navighiamo nell'olio: le eccellenze italiane volano grazie all'e-commerce

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.