Vino bianco con piombo, "gravi rischi per la salute": terrificante, scatta il ritiro in Italia

25 marzo 2021 a

a

a

Una lunga serie di ritiri nel corso della settimana, una serie di segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta europeo per gli alimenti e i mangimi che presentano irregolarità. Nel dettaglio, 98 segnalazioni, 9 delle quali inviate dal ministero della Salute italiano.

Acqua del rubinetto, ecco che cosa beviamo davvero: lo studio, tutto ciò che non sapevamo

E nella lista dei richiama spicca quello per "piombo in vino bianco italiano". Dunque, tutti gli altri richiami relativi a prodotti distribuiti nel nostro paese: Listeria monocytogenes in formaggio di latte vaccino crudo, proveniente dalla Francia; tossina di Shiga, prodotta dal gruppo Escherichia coli, in formaggio a pasta molle dalla Francia.

Per inciso, non è noto quale sia il prodotto interessato dal richiamo: l'ente infatti interviene ancor prima che qualsiasi prodotto venga proposto nei punti vendita. Si sa solo che il vino sottoposto a sequestro è bianco e che la notifica che illustra il tutto riporta un livello di rischio ritenuto "serio" per la salute dei consumatori. E, trattandosi di piombo, non potrebbe essere altro che serio.

Cibo affumicato, "un prodotto su tre": ecco cosa ci mangiamo davvero, uno studio inquietante

E ancora, come riporta ilfattoalimentare.it, tra i lotti respinti alle frontiere od oggetto di informazione, l’Italia segnala Salmonella enterica (ser. Saintpaul) in vongole (Meretrix lyrata) congelate, dal Vietnam; uso non autorizzato del colorante E 110 – Sunset Yellow FCF in uno snack a base di grano proveniente dalla Cina; nuovo ingrediente alimentare non autorizzato (Chrysanthemum morifolium Ramat) in bevande analcoliche dalla Cina; aflatossine (B1) in fiocchi di peperoncino dallo Sri Lanka.

Infine, le segnalazioni di esportazioni italiane fermate in altri Paesi e ritirate dal mercato: l'Austria ha segnalato un caso di Salmonella enterica in farina di girasole, un prodotto che era destinato a mangime per gli animali.

Un panino pieno di muffa: non è uno scherzo, ecco perché Burger King si promuove con questa foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.