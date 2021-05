Salmone affumicato, "allarme listeria": scatta il ritiro, ecco il prodotto pericoloso

11 maggio 2021 a

a

a

Un nuovo richiamo diffuso dal ministero della Salute. L'allarme e il ritiro riguarda un lotto di salmone selvaggio Sockeye affumicato, prodotto da Polar Salmon Hjerting Laks. Lo stop, come riporta ilfattoalimentare.it, è dovuto alla "possibile presenza di Listeria monocytogenes", che è stata segnalata attraverso il sistema di allerta europeo Rasff.

Nel dettaglio, il prodotto interessato è venduto in confezioni da 100 grammi con il numero di lotto 20972163 e la data di scadenza 07-06-2021. E ancora, il salmone selvaggio richiamato è stato prodotto da Polar Salmon Hjerting Laks A/S nello stabilimento di H.E. Bluhmes Vej 18 a Esbjerg, in Danimarca (marchio di identificazione DK-1746).

Pasta italiana? Non proprio. Occhio a questi famosissimi marchi, da dove arriva in realtà: scoppia il caso

Come sempre in queste circostanze, la raccomandazione diffusa dal ministero è quella di non consumare il prodotto identificato da numero di lotto e di scadenza, e di restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato per la sostituzione o il rimborso.

Nella giornata di ieri, lunedì 10 maggio, la catena di negozi NaturaSì aveva segnalato il richiamo di un lotto di carpaccio bovino da agricoltura biologica con il marchio Fattoria delle Origini. Lo stop al prodotto è arrivato per la presenza di una contaminazione microbiologica. Il carpaccio interessato dal richiamo è è stato venduto in vaschette di plastica da 200 grammi con il numero di lotto 257 e la data di scadenza 18-05-2021, segnala sempre ilfattoalimentare.it.

Il celebre croccante ritirato, "fuori legge": un grosso rischio, ecco il prodotto da evitare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.