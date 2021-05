Latte in bottiglia, "prodotto alterato": scatta il richiamo, il celebre prodotto da evitare

13 maggio 2021 a

Scatta il richiamo, diffuso da Coop e Bennet, e che riguarda un lotto di latte ad alta digeribilità con 1% di grassi. Il marchio del prodotto è Candia. Il richiamo, spiega l'azienda, è dovuto al fatto che "in alcune bottiglie è stata osservata un’alterazione del latte che non presenta nessun rischio per la salute del consumatore".

Come rivela ilfattoalimentare.it, il prodotto interessato è quello venduto in bottiglie da 25 centilitri (EAN: 3533631050009), anche in confezioni da sei pezzi (EANl: 3533630900589), con il termine minimo di conservazione 05/09/2021.

Le bottiglie di latte del lotto interessato dal richiamo sono state prodotte e da Candia Italia Spa. Coop ha reso noto che il richiamo non interessa tutta Italia, ma soltanto alcuni punti vendita di Piemonte, Liguria e Lombardia.

Come sempre, anche se "in via del tutto precauzionale", l'azienda suggerisce di non consumare il prodotto con le caratteristiche indicate e restituirlo al punto vendita d’acquisto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 800 514110, dal lunedì alla domenica, dalle 9.00 alle 19.00, conclude ilfattoalimentare.it

