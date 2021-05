Integratori alimentari... con Viagra, scatta il richiamo del ministero: ecco i due prodotti pericolosi

17 maggio 2021 a

Si muove il ministero dell Salute, che ha pubblicato un avviso di sicurezza che riguarda due integratori alimentari, all'interno dei quali si trova una sostanza proibita. I prodotti interessati dall'allarme del dicastero sono ForzaPiù formula extra forte e Potenza Max ginseng complex.

Nel dettaglio, nei due prodotti segnalati dalla Sanità, è presente il sildenafil, principio attivo del Viagra, sostanza che ovviamente non può essere presente in simili composti e per la quale è necessaria prescrizione medica. Per la precisione, gli integratori alimentari in questioni sono quelli venduti in confezioni da quattro capsule ciascuna e hanno i seguenti numeri di lotto e termine minimo di conservazione (Tmc).

Di seguito, così come riportati dal fattoalimentare.it , i dettagli dei due prodotti:

- ForzaPiù formula extra forte, con il numero di lotto 779296438 e il Tmc 03/2022

- Potenza Max ginseng complex, con il numero di lotto 4589136 e il Tmc 10/2022

I due integratori alimentari segnalati sono stati prodotti nel Regno Unito dall’azienda Unlimited OAOA Ltd di International House, 24 Holborn Viaduct, a Londra. E ancora, sono venduti dal gruppo spagnolo Green Box Supplements di L. Carlos Cano 9961 a Malaga, così come riporta l'annuncio del ministero.

E ancora, il dicastero rimarca come i due prodotti vengono distribuiti anche attraverso canali di vendita online. Come ricorda sempre ilfattoalimentare.it, la presenza del principio attivo del viagra è stato segnalato attraverso il sistema di allerta rapido europeo Rasff al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, il Nas, che nei giorni scorsi ha partecipato a un'operazione coordinata dall'Europol proprio contro la vendita di integratori alimentari che contengono sildenafil.

