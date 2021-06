Fichi, non solo stop-stitichezza: le proprietà "magiche", il frutto ai raggi X

17 giugno 2021 a

I fichi sono uno dei frutti più antichi e tipici della stagione estiva, eppure non tutti sanno che hanno molti benefici per il nostro corpo. In particolare possono essere preziosi alleati di chi ci tiene alla linea, essendo ricchi di fibre e poco calorici: 100 grammi di fichi contengono soltanto 50 categorie e questo li rende un alimento ideale da inserire nelle diete. C’è però una distinzione da fare quando si parla dei fichi secchi: essendo ottenuti togliendo tutta l’acqua al loro interno, questi hanno una quantità di calorie molto maggiore (249 per 100 grammi).

Quello che un po’ tutti sanno che è i fichi sono consigliati a chi soffre di stitichezza o ha problemi intestinali: questo perché sono ricchi di fibre e quindi rappresentano dei veri e propri lassativi naturali. Sono molto efficaci soprattutto se presi a stomaco vuoto. Inoltre i fichi sono considerati una riserva di energia naturale, utile specialmente per chi fa attività sportiva: questo perché contengono zuccheri, vitamine e sali minerali.

Ma non solo, i fichi sono ricchi di calcio e di altri minerali: per questo un consumo regolare, se associato a una alimentazione sana e all’attività fisica, assicura una buona salute delle ossa, così come anche quella dei denti. Ma al di là degli sportivi, i fichi sono ottimi anche per le donne in gravidanza: poiché ricchi di calcio, sono un apporto utile al nascituro per sviluppare correttamente spina dorsale e ossa.

