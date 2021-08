Yogurt, i due celebri prodotti Carrefour ritirati: occhio alla farina, cosa evitare

02 agosto 2021 a

Scatta lo stop, imposto dalla catena di supermercati Carrefour, che ha richiamato in via cautelativa diversi lotti di yogurt al pistacchio a marchio Carrefour Classic e Carrefour Sensation. Il richiamo, come riporta ilfattoalimentare.it, è dovuto alla "presenza di ossido di etilene in un ingrediente (farina di semi di carrube)", fa sapere la ditta. Qui di seguito, vi riportiamo quelli che sono i prodotti interessati dal richiamo:

- Yogurt intero al pistacchio Carrefour Classic in formato 2×125 grammi, con le date di scadenza 29/07/2021 (già passata), 13/08/2021, 20/08/2021 e 26/08/2021

- Yogurt intero al pistacchio con pezzetti di mandorle croccanti Carrefour Sensation in confezione da 150 grammi, con le date di scadenza 18/08/2021, 20/08/2021, 23/08/2021 e 31/08/2021

Nel dettaglio, i prodotti richiamati sono quelli prodotti dall’azienda Latte Montagna Alto Adige Soc. Agr. Coop., nello stabilimento di Bolzano, nell’omonima provincia autonoma (marchio di identificazione IT 41 7 CE).

Il richiamo di tutti i prodotti è stato disposto dalla Commissione europea secondo il principio di precauzione. Ad oggi, si contano oltre 40 prodotti interessati tra bevande vegetali, burger vegetali, sostituti vegetali della panna da cucina, yogurt, prodotti senza glutine e integratori alimentari. Per chi avesse acquistato un prodotto dei lotti richiamati, si consiglia di restituire lo yogurt al punto vendita ove è stato acquistato per ottenere il cambio o il rimborso.

