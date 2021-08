Carboidrati, ecco l'ora del giorno in cui mangiarli per non ingrassare: pasta e pane, occhio all'orologio

07 agosto 2021 a

Quanto è difficile resistere ai carboidrati? Tanto, soprattutto per noi italiani, popolo di pasta, pizza e pane. Spesso vengono considerati il punto debole di qualsiasi dieta, dalle quali vengono infatti spesso esclusi in toto. Eppure, se si vuole perdere peso - oppure non prenderne - non è detto che si debba necessariamente dire addio a pane e pasta.

Il punto è che si rivela decisivo sapere quando e in che quantità mangiarli. Inoltre, è bene tenere in considerazione che i carboidrati non sono tutti uguali. I prodotti derivanti da farine e cereali integrali o frutta e verdura, infatti, sono i migliori carboidrati che la natura può offrire. Zuccheri semplici, dolci, bevande zuccherate e farine raffinate contengono carboidrati meno complessi che si trasformano più facilmente in grassi.

E dopo queste doverose premesse, eccoci al punto più importante. Se al mattino si fa una colazione ricca e abbondante di carboidrati complessi, questi si trasformeranno in energia molto più lentamente e li si potrà sfruttare durante tutta la giornata senza che si accumulino diventando riserve di grasso. Insomma, il consiglio è semplice: se non si vuole rinunciare ai carboidrati, la soluzione migliore è quella di mangiarli appena svegli, a colazione, archiviando così qualsiasi preoccupazione relativa all'ingrassamento.

