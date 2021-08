Cono gelato ritirato, "cosa hanno trovato dentro": il marchio da evitare nei supermercati

31 agosto 2021 a

Il ministero della Salute ha pubblicato il richiamo di un lotto di coni alla panna senza glutine e senza lattosio del marchio Amo Essere Dolciando di Eurospin. Lo riporta il sempre ben informato ilfattoalimentare.it, che fa sapere che il gelato in questione è stato ritirato per la “presenza di lattosio in concentrazione superiore a quanto dichiarato in etichetta”. Il prodotto coinvolto è venduto in confezioni da 300 grammi (4 pezzi) con il numero di lotto TE 1214 e il Tmc 11/2022. I coni richiamati sono stati prodotti per Eurospin da Eskigel Srl nello stabilimento di via Vanzetti 11, a Terni.

Tra l’altro anche altri gelati sono stati richiamati dal ministero della Salute. Si tratta di diversi lotti e giusti confezionati da due marchi, Nuii e Milka. Il dicastero ha deciso di ritirarli a scopo precauzionale per la “possibile presenza di tracce di Eto (ovvero, ossido di etilene) nell’ingrediente farina di semi di carrube”. Alcuni richiami sono stati diffusi anche da Sogegross e Gros Cidac.

Cambiando invece genere di alimenti, sono stati richiamati sempre a scopo precauzionale anche alcuni prodotti di pasta biologica di lenticchie, riso rosso e curcuma e di pasta biologica di fave. Le confezioni sono del marchio Pastificio Fiorentino Renaissance: il ritiro è stato effettuato a causa della “probabile contaminazione con 2-cloroetanolo e ossido di etilene”.

