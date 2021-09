Latte fresco, 12 marchi ritirati: paura in tutta Italia, "ecco cosa contengono quei prodotti"

09 settembre 2021 a

Il ministero della Salute ha deciso di ritirare in via precauzionale dodici marchi di latte per presunta presenza di sostanze inibenti. Si definiscono tali quelle sostanze ad azione antimicrobica o batteriostatica come gli antibiotici. Come riporta il sempre ben informato ilfattoalimentare.it, i marchi richiamati dal ministero sono Cadoro Ticonviene, Affresco Alta Levità, Blanc, Io Fvg, Latteria Cividale e Lessinia.

Oltre a questi marchi, che sono stati ritirati in un primo momento, già era scomparso precauzionalmente dagli scaffali il lotto di latte fresco pastorizzato parzialmente scremato con i marchi Bianco Friuli, Cadoro, Latte Carso, Latteria Coderno, Latte Vivo e Mungi e Bevi. I prodotti interessati dal provvedimento sono stati distribuiti in bottiglie o cartoni in formato da un litro, mentre da 500 millilitri soltanto i marchi Latte Vivo, Lessina e Blanc, con data di scadenza 12 settembre 2021, corrispondente al lotto di produzione.

Le bottiglie di latte fresco richiamate, di tutti i marchi coinvolti, sono state prodotte dall’azienda Latte Vivo Srl nello stabilimento di via Lombardia 2 a Tavagnacco, in provincia di Udine (marchio di identificazione IT 06 34 CE). A scopo precauzionale la raccomandazione è di non consumare il latte fresco con i marchi e la data di scadenza segnalati, bensì di restituirlo al punto vendita d’acquisto.

