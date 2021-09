Salmone, Carrefour ritira i tranci: "Prodotto già scaduto, errore di impostazione della stampante"

13 settembre 2021 a

a

a

Altro richiamo. Carrefour ha diffuso l’avviso di ritiro di un lotto di tranci di salmone marinati red thai Infusions. Il prodotto segnalato è a marchio Mowi Gourmet. Il motivo? "Per un errore di impostazione della stampante, è stata riportata una data di scadenza errata in quanto sono stati invertiti il giorno e il mese dell’anno. È stata indicata la scadenza 09/10/2021 invece di 10/09/2021", che quindi è già passata.

Yogurt contaminato e ritirato, ma con un mese di ritardo: paura al super, il prodotto pericoloso | Guarda

Il Fatto Alimentare ricorda che i tranci in questione sono venduti in confezioni da 220 grammi con il numero 02B821238 e la data di scadenza errata 09/10/2021. Il salmone è stato prodotto nello stabilimento di Duninowo 39 a Ustka, in Polonia, dalla Mowi Poland Sa. Pochi giorni fa il ministero della Salute aveva segnalato un altro richiamo.

Cozze tossiche, "gravissimi rischi per la salute": ecco il celebre prodotto da evitare | Guarda

In quel caso si trattava di un lotto di cosce di rana congelate a marchio Fish & Frog. All'interno "nitrofurani" Il prodotto interessato è venduto in sacchetti da 800 grammi (distribuiti in cartoni da 10 pezzi, per un totale di 8 kg) con il numero di lotto VN/121/IV/505 e il termine minimo di conservazione 10/11/2022. L'uso dei nitrofurani è altamente pericoloso. Si tratta infatti di antibiotici il cui uso prolungato su cavie da laboratorio ha dimostrato danni al patrimonio genetico e la comparsa di tumori.

Pasta, allarme-grano: "Non ne abbiamo abbastanza", ecco quanto ci costerà 1 kg

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.