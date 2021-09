La verdura contaminata con i pesticidi: a quale prodotto (amatissimo) dovete fare attenzione

25 settembre 2021 a

Frutta e verdura sono tutte contaminate dai pesticidi. Le sostanze chimiche che vengono usate nei campi per tenere lontani insetti e parassiti sono molto nocivi se ingeriti dall'uomo. L’Environmental Working Group è un gruppo americano che ogni anno studia e affronta questo problema analizzando la frutta e la verdura disponibile sul mercato per vedere se ci sono tracce di pesticida che sono rimaste dall’utilizzo nei campi. E ha stilato una classifica dei prodotti che sarebbe meglio evitare.

Per quanto riguarda le verdure ai primi posti, ci sono gli spinaci, le cime di rapa e il cavolo riccio. Dunque, questo tipo di frutta e verdura sono quelle che hanno più tracce di sostanze nocive. Ma non disperate, ci sono dei modi per pulirle bene anche a casa. Per quanto riguarda la frutta, invece, al primo posto ci sono le fragole. Questo significa che le fragole sono le più contaminate dai pesticidi. Subito dopo ci sono le mele, le pere e le pesche.

L'unico modo che abbiamo per limitare i rischi dovuti ai pesticidi è pulire e lavare bene la frutta acquistata al supermercato in modo da non ingerire sostanze tossiche. Innanzitutto è bene togliere la buccia dove è possibile farlo. Altrimenti è necessario lavare bene sotto l’acqua corrente frutta e verdura e lasciarle in ammollo con acqua e aceto o bicarbonato. Dopodiché bisogna di nuovo strofinarle bene sotto l’acqua corrente.

