Pepe e spezie contaminate dalla salmonella. Pericolo per la salute: il prodotto da evitare

Attenzione a questo mix di spezie per insaporire i piatti a base di carne. La catena di discount Aldi ha pubblicato l’avviso di richiamo precauzionale di due lotti di preparazione a base di pepe nero in grani per carne con macinino varietà Steakpfeffer a marchio BBQ perché "è stata riscontrata la presenza di Salmonella nel basilico contenuto nel prodotto" da parte del fornitore. Secondo quanto riporta il sito ilfattoalimentare.it sono interessate le confezioni da 95 grammi con il lotto numero 125111 e termine minimo di conservazione (Tmc) 07/2024, e il lotto 125989 con il Tmc 08/2024.

La preparazione a base di pepe è stata prodotta per Aldi dal fornitore Raimund Hofmann GmbH ed è stato disponibile in tutti i punti vendita della catena a partire dal 21 giugno 2021. La vendita del prodotto è stata tempestivamente bloccata, rende noto Aldi.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare il prodotto con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione segnalati e restituirlo in qualsiasi punto vendita Aldi, dove, fa sapere la catena, sarà rimborsato anche senza presentare lo scontrino.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio clienti Aldi al numero verde 800 370370, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00, e il sabato dalle 8 alle 14.

