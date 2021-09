Latte bio, "allarme contaminazione": salute in pericolo, il celebre prodotto fermato | Guarda

28 settembre 2021 a

E' stato diffuso un avviso di richiamo precauzionale da parte del ministero della Salute di un lotto della bevanda vegetale Biococco a marchio Stammibene "per la presenza in tracce di ossido di etilene (ETO) in un ingrediente (gomma di guar)", si legge nel comunicato. Il prodotto interessato, secondo quanto riporta il sito ilfattoalimentare.it, è venduto in confezioni da 500 ml con il numero di lotto L:210319 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 19/03/2022.

Questo tipo di "latte vegano" richiamato è stata prodotta da Abafoods Srl nello stabilimento di via Cà Mignola Nuova 1775 a Badia Polesine, in provincia di Rovigo.

A scopo precauzionale, viene specificato nel comunicato, si raccomanda di non consumare il prodotto segnalato e di restituirlo al punto vendita d’acquisto per ottenere il rimborso. Si precisa inoltre che il richiamo si applica solo ai lotti e relative scadenze sopraelencati. Altri prodotti e marchi non sono invece in alcun modo interessati dal richiamo.

Pochi giorni fa erano state richiamate altre bevande biologiche, sempre per la "presenza di tracce di ossido di etilene (ETO) in un ingrediente (gomma di guar)". La segnalazione sul richiamo precauzionale di alcuni lotti arrivava dai supermercati NaturaSì. I prodotti in questione, erano tutti a marchio Isola Bio.

