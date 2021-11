Findus, i bastoncini di merluzzo? Non proprio, cosa troverete al super: una svolta radicale

18 novembre 2021 a

La rivoluzione vegana della Findus. Accanto ai tradizionali e famosissimi bastoncini di pesce rappresentati sulle confezioni dal canuto e rassicurante Capitan Findus, nei supermercati sbarca anche la versione vegetale. Al posto del merluzzo impanato, finiranno nel piatto fiocchi di riso "al sapore dell'oceano". Secondo il Messaggero, il prodotto è destinato a diventare "la punta di diamante della linea Green Cuisine, lanciata da Findus poco più di un anno fa". Si tratta di una prima volta nel mondo della distribuzione alimentare italiana, anche se in Rete ci sono già esempi di questo tipo, come i "finti" anelli di calamaro vegan.

Findus risponde alle logiche commerciali della "casa madre", il colosso inglese Nomad Foods, proprietario del marchio del 2015 e molto attento alle sensibilità "green" dei consumatori, una fetta sempre più rilevante, disposta a spendere per gli alimenti senza derivati di carne e pesce e mediaticamente assai aggressiva. Con Green Cuisine il gruppo controlla già il 26% del mercato dei prodotti vegetariani in Italia, per un giro d'affari che dovrebbe toccare, secondo le previsioni, i 200 milioni entro il 2025. Per la Findus, storico brand svedese nato nel 1903 e leader del segmento del pesce prefritto e surgelato, potrebbe essere l'ultima e più radicale trasformazione.

Peraltro, la tradizione non è più di casa: gli originari stabilimenti di Bjov, come spiega sempre il messaggero, sono stati abbandonati per lasciar posto alla produzione di barbabietola precotta, e la sua nuova sede sono le ben più esotiche Isole Vergini. Dagli anni Novanta, ai bastoncini di merluzzi sono stati affiancati i primi piatti surgelati. A ben vedere, soprattutto in Italia, una scommessa molto più rischiosa di quella vegana. E vinta.

