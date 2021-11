Gelato ritirato, allarme dal ministero: "Cosa hanno trovato dentro", il marchio da evitare

21 novembre 2021 a

Un lotto di gelato richiamato. È questo l'allarme del ministero della Salute che ha pubblicato il ritiro a scopo precauzionale del gelato tartufo bianco e tartufo nero a marchio Iper. Il motivo la "possibile presenza di ossido di etilene". I prodotti interessati sono tutti venduti in confezioni da 180 grammi con il numero di lotto 21067 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 08/03/2023.

L'alimento richiamato - spiega Il Fatto Alimentare - è stato prodotto per Iper Montebello Spa dall’azienda New Cold Srl nello stabilimento di via del Contarico 36 a Lodi. Mesi fa a essere stato richiamato era un lotto di coni alla panna senza glutine e senza lattosio. In questo caso il marchio era Amo Essere Dolciando di Eurospin. Al centro la "presenza di lattosio in concentrazione superiore a quanto dichiarato in etichetta".

Il prodotto coinvolto era venduto in confezioni da 300 grammi (4 pezzi) con il numero di lotto TE 1214 e il Tmc 11/2022. I coni richiamati erano stati prodotti per Eurospin da Eskigel Srl nello stabilimento di via Vanzetti 11, a Terni. In entrambi i casi le autorità hanno invitato i cittadini a non consumare il prodotto e, in caso di acquisto, di riportarlo nel punto vendita dove è avvenuto l'acquisto.

