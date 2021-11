Integratore per donne in gravidanza contaminato, allarme rosso: il prodotto che va evitato

22 novembre 2021 a

a

a

Un grave allarme che arriva direttamente dal ministero della Salute, che ha pubblicato sul proprio sito un avviso ai consumatori con cui segnala due lotti dell'integratore alimentare Baby FORTE Vitamine Concepimento & Gravidanza FS. La segnalazione è dovuta al rinvenimento di ossido di etilene nell'ingrediente estratto di bambù, così come mette in evidenza ilfattoalimentare.it.

Il prodotto interessato dal richiamo è quello venduto in confezioni da 60 capsule e appartiene ai lotti numero C0122045 con data di scadenza 08/02/2022, e C0124817 con data di scadenza 26/12/2022.

Findus, i bastoncini di merluzzo? Non proprio, cosa troverete al super: una svolta radicale

L'integratore è stato segnalato anche al Rasff, il sistema di allerta europeo per alimenti e mangimi, allertato per primo dalle autorità sanitarie tedesche. E ancora, dalla Germania hanno fatto sapere come il produttore abbia già provveduto ad informare i consumatori della non conformità del prodotto in questione. Sempre il ministero della Salute, fa sapere che l'integratore in questione in Italia è distrubuito solo via e-commerce. La ovvia raccomandazione è quella di non consumare il prodotto, nel caso in cui sia stato acquistato.

Negli ultimi giorni, differenti integratori sono stati segnalati a causa proprio dell'ossido di etilene presente nell'estratto di bambù: nel dettaglio, in tempi recenti, sono stati richiamati in Italia ben sei integratori. A questi si aggiungono i molteplici altri prodotti segnalati dall'autunno 2020 a causa delle contaminazioni dai altri ingredienti.

Carne sintetica, la verità nel dossier: è cara e inquina. Altro che rimedio alla fame nel mondo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.